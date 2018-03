Champions League, ai quarti Juventus-Real Madrid e Roma-Barcellona

Incrocio spagnolo per le squadre italiane: ai quarti di finale di Champions League sarà Juventus-Real Madrid (occasione per vendicarsi della finale persa a Cardiff nel 2017) e Barcellona-Roma (occasione per vendicarsi dell'1-6 nei gironi del 2015/16 in trasferta), un sorteggio non certo fortunato per le squadre italiane. Gli altri due incroci saranno Siviglia-Bayern Monaco e Liverpool-Manchester City.



Le date: il 3 aprile alle 20:45 si giocheranno Juventus-Real Madrid e Siviglia-Bayern Monaco, il 4 aprile alle 20:45 in campo Barcellona-Roma e Liverpool-Manchester City. Le gare di ritorno: il 10 aprile alle 20:45 ci saranno Roma-Barcellona e Manchester City-Liverpool, l'11 aprile alle 20:45 invece Real Madrid-Juventus e Bayern Monaco-Siviglia.



Il sorteggio delle semifinali si terrà invece venerdì 13 aprile (semifinali 23/24 aprile e 1/2 maggio, la finale sabato 26 maggio allo stadio NSC Olimpiyskyi di Kiev).

JUVENTUS-REAL MADRID: I PRECEDENTI

Nelle fasi ad eliminazione diretta di Coppa Campioni e Champions League le due squadre sono in pareggio: Real Madrid nel 1961/62, 1986/87, 1997/98 e 2016/17 mentre Juventus 1995/96, 2002/03, 2004/05 e 2014/15.

ROMA-BARCELLONA: I PRECEDENTI

Equilibrio tra le due squadre, che in Champions League si sono incontrate sempre nei gironi: nel 2001/02 1-1 in Spagna e 3-0 all'Olimpico, nel 2015/16 1-1 a Roma e 6-1 dei blaugrana a Barcellona.