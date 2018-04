Champions League 2019, il quarto posto potrebbe anche non bastare

Champions League, Europa League e serie A si stanno avviando alla fine e vogliamo iniziare a fare un po' di conti anche in vista della prossima stagione. Fermo restando che Juventus e Lazio devono ancora giocare i ritorni dei quarti di finale, che la Roma ha davanti una doppia semifinale e l'eventuale finale e che in campionato i giochi per il quarto posto sono tutt'altro che definiti, ecco un po' di ipotesi anche per chiarire qualche dubbio.



Una premessa: ogni Paese non può avere più di cinque squadre qualificate alla Champions League e non più di sette comprendendo l'Europa League, che diventerebbero eccezionalmente otto se la Lazio trionfasse a Lione e rimanesse fuori dall'Europa in campionato (quindi dall'ottavo posto in giù).



Così possiamo già escludere un caso: se Roma o Juventus vincessero a Kiev e la Lazio conquistasse l'Europa League, non sarebbero sei le squadre italiane qualificate alla prossima Champions (neanche se Roma - dato che la Juve matematicamente è già quarta - e Lazio crollassero in campionato chiudendo dal quinto posto in giù).



C'è anche uno scenario che avrebbe del clamoroso: se la Roma vincesse la Champions, la Lazio l'Europa League e le due romane chiudessero il campionato dal quinto posto in giù, la quarta classificata della serie A non giocherebbe la Champions 2019. Infatti sarebbero qualificate ai gironi la prima, la seconda e la terza in campionato più Roma e Lazio per un totale di cinque squadre, che - come dicevamo sopra - è il numero massimo per ogni nazionae. Il posto vacante in Champions sarebbe assegnato alla squadra campione della federazione all'11° posto nel ranking o alla terza classificata nella federazione al quinto posto nel ranking.



I casi sono essenzialmente otto e sono stati rappresentati graficamente da Fulvio Santucci su Twitter, ecco lo specchietto: