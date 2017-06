Champions League 2018, la sede della finale sarà Kiev

Scelta ufficialmente la sede della finale della Champions League 2018, l'ultima con la formula attuale prima dell'inaugurazione dalla 'SuperLega'. Dopo Cardiff, toccherà a Kiev: a comunicarlo, attraverso un post sul proprio profilo Twitter, è stata la stessa Federazione ucraina. La finale si giocherà il 26 maggio.

Lo stadio Olimpico di Kiev, impianto avveniristico che può contenere circa 70000 spettatori, tornerà dunque ad ospitare la finalissima di una grande manifestazione europea a sei anni dall'ultimo atto degli Europei 2012, quando l'Italia di Prandelli fu pesantemente sconfitta dalla Spagna.

"Una decisione storica per il calcio ucraino - ha commentato Andriy Pavelko, presidente della Federazione - Ospitare la finale di Champions League è una vittoria per ogni cittadino ucraino. Non possiamo che rallegrarci alla prospettiva che questa festa del calcio sarà ospitata da Kiev".

Scelta anche la sede della finale della Supercoppa europea 2018, che si giocherà a Tallinn il 14 agosto.

L’Estonia offre numeri da record per una finale di Supercoppa: con 1 milione e 300mila abitanti sarà il paese più piccolo ad avere mai ospitato una partita di questa competizione, inoltre l’A.LeCoq Arena sarà lo stadio più piccolo che abbia mai ospitato la finale della Supercoppa europea. Lo stadio della capitale estone ha infatti una capienza di 15,000 spettatori, 3,000 in meno del Louis II di Montecarlo, sede fissa dal 1998 al 2012: