Champions League 2018-19, aumentano i premi

Sempre più ricca. La nuova Champions League che partirà dalla prossima stagione regalerà a chi vi partecipa un consistente aumento dei primi in denaro: +35%, con 1,9 miliardi di euro che saranno distruibuiti ai club. Come è noto, le squadre italiane destinate a giocare la fase a gruppi saranno quattro: dai 12,7 milioni di quest'anno, si passerà ai 15 garantiti, ogni vittoria vale 2,7 milioni (contro l'attuale quota di 1,5, quasi il doppio), la qualificazione ad ottavi, quarti e semifinali vale rispettivamente 9,5, 10,5 e 12 (adesso sono 6, 6,5 e 7,5), diventare campione regala 19 milioni di euro (l'ingaggio annuale lordo di un top player in Serie A) contro i 15,5 di oggi.



Manna dal cielo per Juventus e Napoli che, stando alla classifica attuale, al momento sono le uniche due squadre italiane ad avere più di un piede e mezzo nella prossima Champions, stimolo ulteriore per Roma, Lazio, Inter e Milan perché, soprattutto in epoca di fair play finanziario (e il riferimento alle milanesi o alla stessa Roma non è puramente casuale), partecipare o no può fare davvero la differenza. Altra novità sarà la ripartizione delle risorse: il market pool (proporzionale al valore dei diritti tv) inciderà soltanto del 15%, i premi da risultati del 30% e quelli di partecipazione del 25%, mentre il restante 30% arriverà dai risultati storici. Una voce che motiverà ancora di più il Milan che, qualificandosi, guadagnerebbe molto di più rispetto alle altre, in virtù delle 7 coppe in bacheca, 3 in epoca Champions.