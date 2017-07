Champions League 2017/18: la guida completa

Mancano quasi 10 mesi alla finale della prossima Champions League, calcio d'inizio 26 maggio 2018 alle 20:45 al NSK Olimpiysky Stadium di Kiev, ma, di fatto, l'edizione 2017/18 - che potrete seguire solo su Premium Sport - è già cominciata con i preliminari d'andata giocati lo scorso 27 giugno: la fase iniziale si concluderà con gli spareggi di agosto che andranno a comporre i gironi. La fase a gruppi inizierà il 12 settembre e si giocherà ogni due/tre settimane fino al 6 dicembre, poi due mesi di pausa invernale prima della fase a eliminazione diretta che prenderà il via il 13 febbraio.



Ventidue delle 32 squadre dei gironi sono già qualificate, le restanti 10 arriveranno da preliminari e spareggi. Ci sono due percorsi di qualificazione: quello "campioni" (riservato ai campioni nazionali a partire dai Paesi nelle ultime dieci posizioni del ranking che iniziano dal primo turno preliminare. Ai cinque vincitori si uniscono i campioni dei successivi 29 ultimi Paesi del ranking nel secondo turno preliminare, con altre tre squadre che iniziano poi dal terzo turno. Le dieci squadre vincenti affronteranno poi gli spareggi) e quello "piazzate" (le squadre dei Paesi con il ranking più alto che hanno terminato la stagione tra il secondo e il quarto posto nei rispettivi campionati nazionali. Ci sono due fasi, con dieci squadre che iniziano nel terzo turno preliminare e cinque che attendono i vincitori agli spareggi), entrambi con sfide di andata e ritorno.



Le squadre già qualificate ai gironi sono Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Lipsia, Borussia Dortmund, Chelsea, Tottenham, Manchester City, Manchester United, JUVENTUS, ROMA, Monaco, Paris Saint Germain, Benfica, Porto, Spartak Mosca, Shakhtar Donetsk, Anderlecht, Feyenoord, Besiktas e Basilea.



Le date dei sorteggi: 14/07/17: Terzo turno preliminare; 04/08/17: Spareggi (dove sarà sorteggiata anche la squadra avversaria del NAPOLI, che giocherà il 15 o 16 e il 22 o 23 agosto); 24/08/17: Fase a gironi; 11/12/17: Ottavi di finale; 16/03/18: Quarti di finale; 13/04/18: Semifinali e finale.



Infine, le teste di serie già decise:

FASCIA 1: Real Madrid, Bayern Monaco, Chelsea, Juventus, Benfica, Monaco, Spartak Mosca, Shakhtar Donetsk

FASCIA 2: Barcellona, Atletico Madrid, Paris Saint Germain, Borussia Dortmund, Manchester City, Porto, Manchester United + 1 da confermare

FASCIA 3: Basilea, Anderlecht + 6 da confermare

FASCIA 4: 8 da confermare

A seconda di chi si qualificherà, il Tottenham potrà essere in seconda o terza fascia, mentre Roma, Beşiktaş, Feyenoord e RB Leipzig in terza o quarta.