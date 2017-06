Champions, Lahoz arbitra Monaco-Juventus

Sarà lo spagnolo Antonio Mateu Lahoz ad arbitrare Monaco-Juventus, semifinale di andata di Champions League in programma allo Stade Luis II mercoledì sera (diretta tv su Premium Sport HD alle 20:45). Lo ha reso noto l'Uefa. Assistenti del quarantenne, fischietto internazionale dal 2011, saranno i connazionali Javier Rodriguez e Pau Cebrián Devís; addizionali Carlos Gómez e Jesús Gil Manzano. Quarto uomo Teodoro Sobrino.



Il fischietto iberico ha diretto in questa stagione il 6 dicembre Benfica-Napoli, nella fase a gironi e terminata sul punteggio di 2-1 per gli azzurri di Sarri. Lahoz ha diretto la Juventus nell'andata degli ottavi di Champions 2014/15 contro il Borussia Dortmund: in quella circostanza i bianconeri vinsero 2-1.