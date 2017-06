Champions, la vigilia di Juventus-Real Madrid in diretta

Meno un giorno a Juventus-Real Madrid, finalissima di Champions League che si giocherà sabato sera alle 20:45 a Cardiff (diretta su Premium Sport, anche con l'esclusiva del 4K). Oggi le squadre sbarcheranno in Galles, poi prenderanno confidenza con il campo prima della consueta conferenza stampa della vigilia: segui la giornata in diretta.

20:30 L'ALLENAMENTO DI RIFINITURA DEL REAL MADRID

19:00 L'ALLENAMENTO DI RIFINITURA DELLA JUVENTUS

18:25 MATRIX E IL TRIPLETE

Materazzi, ex difensore dell'Inter: "Triplete? Negli ultimi mesi e anni la Juve ha dimostrato di averlo meritato. Non mi chiedere di tifare Juve, ma se dovesse vincere le farò i complimenti. Il segreto? La compattezza, la società, l'ambiente: hanno tutti quest'obiettivo in testa da anni. Buffon sta dimostrando qualcosa di incredibile, sarebbe uno scandalo se non dovesse vincere il Pallone d'oro"

18:05 VALENTINO NEUTRALE

Valentino Rossi non si schiera: "Non tiferò per nessuna delle due squadre. Da una parte essendo italiano dovrei tenere di più per la Juve, ma sarà sicuramente una bellissima partita, la seguirò mi piacerà vederla e non mi cambierà tanto se vincerà l'una o l'altra squadra perché io sono interista. Un pronostico? Secondo me la Juve può farcela però il Real Madrid è sempre il Real Madrid, quindi dico 50 e 50, ma me la godrò perché una finale di Champions è sempre un evento da non perdere, qualunque siano le squadre in campo".

17:05 I CONSIGLI DI NADAL

Rafa Nadal, tennista tifoso del Real Madrid: "Sarà una partita molto equilibrata, per il Real sarà molto importante segnare prima della Juve, ma sarà molto difficile, perché la Juve ha subito solo tre gol in questa Champions. Se segna prima la Juve sarà molto difficile"

15:30 LINUS A PREMIUM: "NIENTE PRONOSTICI MA..."

A Cardiff anche Linus, dj di Radio Deejay: "Sono qui soprattutto per 'colpa' di mio figlio, è una passione che seguiamo insieme. Rispetto a due anni fa la Juventus ha una consapevolezza che la obbliga a vincere, c'è stata una crescita complessiva. Pronostico? No che porta male!".

13:25 IL REAL A CARDIFF

13:15 LA JUVE A CARDIFF

12:45 MIJATOVIC: "PICCOLO VANTAGGIO PER IL REAL"

Anche Predrag Mijatovic era a Cardiff: "Non ci sono favorite ma l'esperienza spesso è decisiva in queste partite: per questo vedo un piccolo vantaggio per il Real Madrid. Queste finali sono pane per i denti dei campioni ed entrambe ne hanno tanti: della Juventus menziono Buffon, Bonucci, Higuai, Dybala, Mandzukic, Dani Alves...". Poi Di Livio lo pizzica sul fuorigioco del 1998: "Ma se nessuno di voi ha protestato" se la ride Mijatovic.

12:27 ZAMBROTTA A PREMIUM: "DANI ALVES UOMO CHIAVE"

Gianluca Zambrotta ha parlato in esclusiva a Premium Sport: "Prevedo una finale equilibrata, la Juventus ci arriva con più consapevolezza e possibilità di vincerla rispetto al 2015. In questi anni la squadra ha fatto un deciso salto di qualità con il buon lavoro di società ed Allegri. A parte Buffon, secondo me sarà decisivo Dani Alves: è in forma ed è l'uomo dei trofei importanti".

12:08 LA GIORNATA DELLE DUE SQUADRE

La Juventus atterrerà in Galles verso le 13 e pranzerà al Vale Resort di Hensol. Alle 17:15 la conferenza stampa di Allegri con Buffon e Dani Alves, poi l'allenamento al National Stadium of Wales. Alle 19:45 è prevista la conferenza stampa del Real Madrid, che si allenerà al Millennium Stadium alle 20:30.

11:56 IL TWEET DELL'ALITALIA

11:40 ANCHE IL REAL VERSO IL GALLES

Pochi minuti dopo la Juventus, anche il Real è partito verso Cardiff: ecco la foto di Carvajal, Nacho e Morata sull'aereo da Madrid.

11:00 I GIOCATORI DELLA JUVE SULL'AEREO

10:45 JUVE, PARTENZA PER CARDIFF

10:20 I CONVOCATI DEL REAL MADRID

La lista ufficiale dei convocati del Real Madrid per la finale contro la Juventus:

Portieri: Navas, Castilla, Yanez

Difensori: Carvahal, Pepe, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Coentrato, Danilo

Centrocampisti: Kroos, James Rodriguez, Casemiro, Kovacic, Modric, Asensio, Isco, Enzo Zidane

Attaccanti: Ronaldo, Benzema, Bale, Lucas Vazquez, Mariano, Morata

09:25 RAVANELLI A PREMIUM: "JUVE, PERCORSO NETTO"

Prima della partenza per Cardiff, Premium Sport ha intervistato in esclusiva l'ex attaccante juventino Fabrizio Ravanelli: "Sarà una partita spettacolare. La Juventus ha fatto un percorso netto in Champions con pochi gol subìti e dominando dall'inizio alla fine. Il Real invece ha sofferto con il Bayern e al ritorno con l'Atletico Madrid: le squadre partiranno alla pari. Noi che l'abbiamo vinta nel 1996 sappiamo che questa Juve può farcela: al di là delle stelle, servirà una gran partita di tutta la squadra".

09:15 NEDVED: "SOFFRO A NON GIOCARLA"

Il vicepresidente bianconero Pavel Nedved ha parlato ai media cechi: "Abbiamo buoni precedenti con il Real Madrid ma loro sono specialisti delle finali: affrontiamo la miglior squadra al mondo. La squadra è comunque calmca e concentrata, non sente grande pressione: dovremo gestire eccitazione e tensione. Io soffro molto a non poter giocare sfide come queste, le vivo ancora ad alta tensione: a volte sto male dopo il 90', mia moglie dice che prima o poi mi verrà un infarto...".

09:05 HIGUAIN A PREMIUM: "VOGLIAMO IL TERZO TITOLO"

Intervista esclusiva di Premium Sport a Gonzalo Higuain: "Questa sarà la partita più bella da giocare, è stata una settimana piena di concentrazione e tensione giusta per prepararla al meglio. Vogliamo finire la stagione con un titolo straordinario. Conosco il Real, mi aspetto una gara complicatissima ma noi vogliamo portare a casa questo titolo tanto atteso dai tifosi bianconeri. Gol in finale? Spero di vincere, va bene che segni chiunque".

08:50 BETTEGA A PREMIUM: "JUVE, SEI ALL'ALTEZZA"

Prima della partenza per Cardiff, Premium Sport ha intervistato l'ex campione e dirigente juventino Roberto Bettega: "La Juventus non può partire a fari spenti, non può dire di essere un'incognita. Non arrivi in finale per caso, soprattutto dopo aver vinto sei campionati consecutivi. Due anni fa la squadra forse era più ingenua, oggi è cambiata molto: ha una super difesa con Buffon ancora al top. Meriterebbe un Pallone d'Oro alla carriera. Come bisogna giocarla? Dimenticando le finali perse, giocando con serenità".

08:30 JUVE, ALLE 11 LA PARTENZA DA TORINO

La Juventus vola in Galles: alle 11 i bianconeri partiranno dall'aeroporto di Torino Caselle verso Cardiff con un charter privato. Venticinque minuti prima, alle 10:35, un altro volo che porterà invece ex calciatori, vip e sponsor.

08:15 PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (3-4-2-1): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Dani Alves, Pjanic, Khedira, Alex Sandro; Dybala, Mandzukic; Higuain. All.: Allegri.

Real Madrid (4-3-1-2): Navas; Danilo, Varane, Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Isco; Benzema, Ronaldo. All.: Zidane.

Arbitro: Brych (Germania)