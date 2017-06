Champions, la top 20 degli italiani con più presenze

Nella classifica dei giocatori italiani con più presenze nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League, è Paolo Maldini a svettare dall'alto delle sue 139 presenze. L'ex capitano del Milan, protagonista in questi giorni di un botta-risposta con Sino Europe Sports, è davanti ad Andrea Pirlo, secondo con 115 presenze vestendo le maglie di Inter, Milan e Juventus.



Al terzo posto, con 106 presenze, c'è Gianluigi Buffon, unico giocatore italiano tra i primi 10 ad essere presente nella fase a gironi della stagione 2016/17. Oltre al portiere juventino, per il momento solo Thiago Motta (11° con Panucci) potrebbe migliorare la sua classifica



La top 20 dei calciatori italiani con più presenze in Coppa Campioni/UEFA Champions League:

1. Paolo Maldini, 139 presenze

2. Andrea Pirlo, 115 presenze

3. Gianluigi Buffon, 106 presenze

4. Alessandro Nesta, 101 presenze

5. Alessandro Costacurta, 94 presenze

6. Alessandro Del Piero, 92 presenze

7. Massimo Ambrosini, 87 presenze

8. Gennaro Gattuso, 85 presenze

8. Filippo Inzaghi, 85 presenze

10. Alessio Tacchinardi, 81 presenze

11. Christian Panucci, 76 presenze

11. Thiago Motta, 76 presenze

13. Gianluca Zambrotta, 73 presenze

14. Fabio Cannavaro, 68 presenze

14. Gianluca Pessotto, 68 presenze

16. Angelo Peruzzi, 60 presenze

17. Ciro Ferrara, 59 presenze

17. Christian Abbiati, 59 presenze

19. Demetrio Albertini, 57 presenze

19. Francesco Totti, 57 presenze