Champions, la top 11 della prima giornata: Aguero con Messi e Neymar

Come ogni settimana, dopo la due giorni di Champions League (esclusiva Premium per questa e la prossima stagione) la Uefa stila la formazione dei migliori undici e la prima top 11 della nuova stagione non ha nessun "italiano" in squadra. A farla da padrone è invece la Germania, che compone tutta la linea difensiva a 4 con Guerreiro, Papastathopoulus e Bartra, tutti a segno nel 6-0 del Dortmund contro il Legia Varsavia, e con il laterale del Bayern Bernat. Un altro giocatore di Ancelotti a metà campo, si tratta di Kimmich, che è affiancato dall'unico rappresentante della Ligue 1 (Tolisso del Lione) e dall'esordiente Mahrez, che ha bagnato il debutto europeo del Leicester con una doppietta. Il tridente, nel 4-3-3 scelto dalla Uefa, è davvero da sogno: ai soliti noti Messi e Neymar si aggiunge il Kun Aguero, autore di una tripletta. In porta l'estrtemo difensore dell'Atletico Oblak, decisivo nel respingere un rigore sul risultato di 1-0 per i suoi.