Champions, la squadra migliore del quarto turno

Come ogni settimana, la Uefa ha stilato la migliore squadra del turno di Champions League sulla base di numeri e statistiche: nel quarto turno, visti i due pareggi, assenti rappresentati di Juventus e Napoli. In porta il sorprendente Ederson, in difesa una vecchia conoscenza italiana, Alex Telles (ex Inter), mentre in attacco si rivede Radamel Falcao.



Ecco lo strano 5-2-3 scelto dalla Uefa: Ederson (Benfica); Meunier (Psg), Escudero (Siviglia), Cafu (Ludogorets), Ferreira (Siviglia), Telles (Porto); Özil (Arsenal), Gündogan (Manchester City); Falcao (Monaco), Lewandowski (Bayern Monaco), Griezmann (Atletico).