Champions, la Roma è la squadra più sfortunata d'Europa

Quella che prima era solo una sensazione dei tifosi giallorossi, oggi trova conferma grazie a "El Pais": la Roma è la squadra più sfortunata d'Europa. A sancirlo sono le statistiche, grazie alle quali il quotidiano spagnolo ha potuto stilare la speciale 'classifica della fortuna', un "campionato" in cui domina il Real Madrid.

La classifica è stata calcolata assegnando ad ogni squadra e ad ogni sorteggio un ‘valore di fortuna’ in base alla forza degli avversari (stabilita tramite il ranking Elo). “Se in semifinale ti capita il rivale più duro, hai avuto cattiva fortuna. Se ti capita nei quarti, anche peggio“, si legge sul quotidiano spagnolo. Alla fine è stata stilata una tabella in cui i valori della fortuna vanno da -100% a +100%. In media, la fortuna dovrebbe essere vicina allo 0%.

La classifica prende in considerazione gli incroci di tutte le squadre che dalla Champions League 2003/2004 hanno partecipato a più di 6 sorteggi. Il Real Madrid (rating pari al 22%) non ha affrontato avversari difficili nei sorteggi del 2014/2015 e del 2015/2016, mentre nell’ultimo ha trovato il Bayern Monaco. Fanalino di coda è invece la Roma, con un valore della fortuna pari al -30% nei 7 sorteggi successivi alle fasi a girone a cui ha partecipato negli ultimi anni (Lione e Manchester United nel 2006/07, Real Madrid e Manchester United nel 2007/08, Arsenal nel 2008/09, Shakhtar Donetsk nel 2010/11, Real Madrid nel 2015/16). Ora anche i numeri lo confermano: la Roma è la squadra più sfortunata d’Europa nei sorteggi di Champions.