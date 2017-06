Champions, la Juventus smentisce anche l' Uefa

"Il Barcellona vincerà la Champions League, lo dicono i dati". Una statistica della Uefa, analizzando risultati e incroci delle precedenti edizioni della coppa, aveva già scritto la storia del sorteggio del quarto di finale contro la Juventus.



Scartando le seconde dei gironi (Paris Saint-Germain, Benfica, Manchester City, Bayern, Bayer Leverkusen, Real Madrid, Porto, Siviglia), le squadre che avevano subìto meno gol (Juventus e Atletico Madrid), quelle che ne avevano presi troppi (Dortmund, oltre a Benfica, City e Real) e le sorprese (Leicester ma anche Arsenal e Monaco), in pratica rimanevano solo i blaugrana come possibili vincenti a Cardiff.



Ma la storia ha raccontato tutt'altro. Ecco, allora, che l'impresa bianconera doppia tra Stadium e Camp Nou assume altri significati: forse meno importanti, ma ugualmente significativi. Smentita anche l'Uefa, Allegri & co. guardano con più ottimismo alle semifinali.