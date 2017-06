Champions, la Juventus riparte dalla BBC

Dopo la vittoria sul Bologna che ha chiuso alla grande il campionato, la Juventus si rituffa nella settimana (che Premium Sport seguirà con speciali e dirette fino al 3 giugno) più importante della stagione: quella che porta alla finale di Champions League contro il Real Madrid. La strada per il Triplete dipende da Cardiff e Massimiliano Allegri ripartirà sicuramente dalla BBC: Bonucci, Barzagli e Chiellini per fermare Cristiano Ronaldo e company.



Goduto il giorno di riposo concesso dal tecnico, la squadra si è riunita lunedì per preparare il big match di Cardiff dove, quasi sicuramente, verrà accantonato il 4-2-3-1 per continuare a usare quella che è diventata la "formula Champions" del 3-4-2-1 grazie alla duttilità di Dani Alves che gioca da esterno alto panchinando Cuadrado.



Qualche acciacco per Mandzukic e Khedira - da qui la prudenza nel gestirli a Bologna - ma sono pienamente recuperabili e saranno della partita, così come Marchisio.