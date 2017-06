Champions, la Juventus passa a Lione con Cuadrado

In Champions League ogni partita è difficile ma probabilmente neppure Massimiliano Allegri si sarebbe aspettato di tornare da Lione con una vittoria di misura (confermato il primato nel girone H in coabitazione con il Siviglia) dovendo ringraziare un Buffon tornato in versione Mondiale 2006. Il portiere bianconero ha tenuto in piedi la Juventus sia nell'unico momento di sbandamento del primo tempo - il rigore parato a Lacazette - sia quando ha dovuto stringere i denti per l'espulsione di Lemina, consentendo poi a Cuadrado di segnare un gran gol da tre punti. Il Lione, quasi nullo per metà partita, alla lunga è venuto fuori anche per la superiorità numerica risultando pericoloso anche per le sbavature difensive di Dani Alves e Bonucci oltre alla cattiva vena di Dybala. Ma la missione è compiuta, non perdendo in casa con i francesi la qualificazione agli ottavi sarebbe cosa fatta e si potrebbe pensare a vincere il girone, giusto per imparare dagli errori del 2015.



LIONE-JUVENTUS 0-1 (Tabellino, cronaca e classifica del girone)

Lo strano primo tempo juventino, in costante predominio di gioco e occasioni ma con il grosso spavento del rigore, è figlio di un certo timore francese che si piazza in campo con una sorta di 3-6-1 cercando di soffocare Pjanic. Il possesso palla è a tinte bianconere, soprattutto nella prima mezz'ora, grazie all'intraprendenza di Alex Sandro e Dani Alves, con Dybala che si stacca da Higuain per trovare un po' di spazio nonostante l'asfissiante Gonalons. Ci prova Higuain - ben servito da Alex Sandro - al 24' ma il tiro viene deviato da Lopes. Dieci minuti dopo, ingenuità di Bonucci che trattiene platealmente Diakhaby in area, per l'arbitro è rigore ma Buffon torna SuperGigi e para il tiro dal dischetto (non irresistibile) di Lacazette. Lo spavento risveglia la Juve, che nella secondà meta di tempo aveva lasciato qualche spazio di troppo ai francesi, e nei due minuti finali crea due grosse occasioni. Prima il volo di Lopes sul colpo di testa di Higuain, poi altra inzuccata di Bonucci che esce di un soffio: in entrambe le occasioni, cross deliziosi nati dal piede di Dani Alves. Tra le due chance, anche il replay - ma a parti invertite - dell'episodio del rigore: ma l'arbitro non giudica fallosa la trattenuta di Diakhaby su Bonucci.



La gestione arbitrale è un punto sul quale i bianconeri avrebbero da lamentarsi, vista anche l'espulsione di Lemina (il secondo giallo su Fekir da rivedere, fermo restando l'ingenuità del gabonese) e un mancato fallo dal limite su Higuain. Ma nella ripresa la difficoltà della Juventus si legge anche altrove: oltre a un Lione più presente nel match, qualche sbavatura di troppo fa rischiare grosso Buffon e compagnia. Al 50' altra grande risposta del capitano bianconero, strepitoso su un tiro di Tolisso sporcato da due deviazioni. Un po' quello che succede venti minuti dopo quando il mediano, cercato a lungo in estate dal Napoli, si vede respinta la deviazione di testa da un metro. La scossa arriva dalla panchina, Allegri azzecca il cambio togliendo uno spento Dybala con Cuadrado che, dopo un dribbling a Morel sulla destra, si inventa un tiro potente da posizione defilata e sorprende Lopes sul suo palo: vantaggio Juventus a 15' dalla fine. Vantaggio che regge sino al 90', nonostante il brivido finale di Ghezzal che sfiora il palo con un tiro dal limite.

Stefano Fiore