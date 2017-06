Champions: la Juventus pareggia 1-1 allo Stadium con il Lione

Nella quarta giornata di Champions League la Juventus pareggia 1-1 allo Stadium con il Lione. Higuain illude i suoi al 12’ su rigore ma all’85’ Tolisso gela lo Stadium e nel finale Lacazette va vicino al colpaccio. Con questo pari i bianconeri salgono a quota 8 nel gruppo H perdendo il primato (ora comanda solitario il Siviglia a 10) e mantenendo 4 punti di vantaggio proprio sul Lione. L’incapacità di chiudere la partita ha penalizzato la Juventus, in evidente affanno nel secondo tempo e sovrastata fisicamente: anche l'atteggiamento e la qualità del gioco restano questioni spinose. Allegri può essere soddisfatto, oltre che per la classifica, solo per l'intesa fra Higuain e Mandzukic, a loro agio l'uno con l'altro e utili nelle azioni di disturbo sui difensori del Lione, almeno nella prima frazione. In chiaroscuro invece la prova di Pjanic: il bosniaco, schierato sulla trequarti, ha alternato buoni movimenti a errori dovuti alla pressione dei transalpini. Il giocatore ammirato alla Roma è un lontano ricordo. A Torino sperano di rivederlo presto.



JUVENTUS-LIONE 1-1 (CRONACA E TABELLINO)



Allegri sceglie il 4-3-1-2 schierando Pjanic alle spalle della coppia offenisva formata da Higuain e Mandzukic. Sulla mediana spazio a Sturaro, Marchisio e Khedira. Genesio opta per il 4-4-2 affidandosi a Lacazette e Fekir. Sulle fasce agiscono Ghezzal e Rybus. Proprio il numero 31, imbeccato da Lacazette, costringe Buffon a un difficile intervento di piede al 9’. La risposta dei bianconeri è immediata: Mandzukic ci prova sulla sponda di Khedira ma Lopes si salva. Al 13’ Diakhaby commette un'ingenuità spingendo Sturaro in area: Kuipers concede il rigore. Dal dischetto Higuain sblocca il match (gol numero 100 da quando gioca in Italia). I padroni di casa insistono puntando sulle verticalizzazioni e le sponde delle due punte per favorire gli inserimenti dei centrocampisti. Al 24’ Marchisio sfiora il raddoppio con un gran destro da fuori: la palla esce di poco. Gli ospiti provano a reagire aumentando il pressing, in particolare su Pajnic, che soffre l’aggressività avversaria predendo palloni pericolosi. La manovra della squadra di Allegri così ne risente e solo una leggerezza di Mammana al 39’ consente a Mandzukic di involarsi verso la porta e servire Higuain: il centravanti argentino manca clamorosamente il raddoppio calciando alto di sinistro. Sei minuti più tardi Ghezzal, lasciato troppo libero, si accentra e lascia partire un sinistro velenoso.



In avvio di ripresa la Juventus si ripresenta dalle parti di Lopes: splendido lancio di Bonucci, intelligente assistenza aerea di Pjanic e destro da dimenticare di Mandzukic. Come spesso avviene in questa stagione qualche leggerezza e disattenzione dei piemontesi dà la possibilità al Lione di prendere coraggio e premere sull’acceleratore. Allegri perde Bonucci, sostituito da Benatia, e inserisce Alex Sandro al posto di Pjanic passando al 3-5-2. Un’incertezza di Sturaro al 75’ spiana la strada a Cornet: decisivo il tempestivo intervento di Barzagli a evitare guai a Buffon. I bianconeri non riescono a uscire palla al piede dalla propria metà campo e così, complice un vistoso calo di condizione, decidono di chiudersi cercando di sfruttare le ripartenze. All’85’ gli sforzi del Lione si concretizzano: Tolisso sorprende tutti e batte di testa Buffon. Negli ultimi minuti l’OL cerca il clamoroso sorpasso: Barzagli, dopo uno stop errato, recupera in extremis su Lacazette toccando quel tanto che basta la sfera per farla terminare sull'esterno della rete. Finisce 1-1. Discorso qualificazione rinviato.