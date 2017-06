Champions, la Juventus contro la "maledizione" Kuipers

Bjorn Kuipers arbitrerà Juventus-Lione (che si giocherà mercoledì alle 20:45, diretta su Premium Sport HD), quarta partita dei bianconeri nel girone H di Champions League. L'arbitro olandese incontra la Juve per terza volta in carriera con un bilancio di due pareggi e una sconfitta. In Champions unico precedente il 3 novembre 2016, 1-1 contro il Borussia Moenchengladbach, mentre in Europa League si ricordano l'1-1 contro la Fiorentina nel 2013 e l'1-4 in Inghilterra contro il Fulham del 2010.



Kuipers sarà coadiuvato dagli assistenti Sander van Roekel e Erwin Zeinstra con addizionali Richard Liesveld e Pol van Boekel. Il quarto uomo sarà Davie Goossens.