Champions, la Juventus aspetta il Siviglia allo Stadium. Dubbi a centrocampo

E' giornata di vigilia Champions in casa Juventus. Domani sera arriva allo Stadium il Siviglia e i bianconeri vogliono subito lanciare un messaggio chiaro alle rivali in Europa. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Premium Sport HD alle 20.45. Ancora qualche dubbio di formazione per Allegri: il tecnico parlerà in conferenza stampa (diretta su Premium Sport alle 19.20) insieme a capitan Buffon.



Nello specifico in difesa dovrebbe rientrare Barzagli mentre a centrocampo sembrano sicuri del posto Dani Alves, Pjanic e Khedira. Sulla fascia sinistra Evra è in vantaggio su Alex Sandro. In mezzo ballottaggio tra Lemina e Asamoah. Davanti si va verso la conferma della coppia Higuain-Dybala.

Problemi di formazione invece per Sampaoli, che recupera Vietto ma deve rinunciare a Samir Nasri. Il francese, arrivato in Andalusia in estate dal Manchester City, è costretto ai box a causa di infezione virale provocata da una ferita.

Questi i convocati per la sfida dello Stadium: Sergio Rico, Sirigu, Mariano, Carriço, Mercado, Pareja, Rami, Escudero, Iborra, Kiyotake, Kranevitter, Nzonzi, Ganso, Sarabia, Franco Vázquez,Vitolo, Correa, Vietto, Ben Yedder.