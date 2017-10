Champions, la Juve va sotto e Balotelli esplode

Balotelli celebrating on Instagram live after Sporting's goalpic.twitter.com/BHgn1TDPlR — ItalianFootballTV (@IFTVofficial) 18 ottobre 2017

Ancora una volta i social network fanno litigare Balotelli e i tifosi italiani. Dopo l'accesa discussione con un tifoso interista nei giorni successivi al derby, questa volta l'attaccante del Nizza, che stasera sfiderà la Lazio in Europa League, ha fatto infuriare i tifosi juventini. SuperMario infatti, durante una diretta Instagram, ha esultato apertamente per il momentaneo vantaggio dello Sporting all'Allianz Stadium contro la Juventus mandando su tutte le furie i sostenitori bianconeri, che come era prevedibile lo hanno coperto di insulti.

Cosa penseranno i senatori della Nazionale di questa social esultanza...?