Champions, la Juve supera 2-0 la Dinamo Zagabria e vola agli ottavi da prima nel girone

Nell’ultima giornata del gruppo H di Champions League la Juventus batte 2-0 la Dinamo Zagabria allo Stadium (prima vittoria casalinga in questa edizione) e si qualfica agli ottavi da prima. Decidono Higuain (52') e Rugani (73'). Lunedì 12 dicembre in programma a Nyon il sorteggio per sapere chi tra Psg, Benfica, City, Bayern, Leverkusen, Real Madrid e Porto affronterà i bianconeri.



La Juve, a dispetto del risultato, conferma di avere qualche difficoltà nel creare gioco, di fronte a una squadra modesta come la Dinamo. Pjanic, schierato ancora nel ruolo di trequartista, va infatti a intermittenza non garantendo continuità nell'arco della gara: per ora il bosniaco non garantisce quel salto di qualità che ci si aspetta da un calciatore del suo calibro. La buona notizia, oltre al ritorno di Dybala, è la fine del digiuno di Gonzalo Higuain: il Pipita era infatti a secco dal 2 novembre e ritrova una rete importante soprattutto a livello mentale. Non rappresenta invece più una novità la straordinaria generosità di Mandzukic: la punta croata rincorre gli avversari e si sacrifica dimostrando di essere un attaccante 'moderno' a tutto tondo. Bene anche Lemina: il francese sfrutta l'occasione e lancia un messaggio chiaro in vista delle prossime fondamentali sfide contro Torino, Roma e Milan. Tre ostacoli, tre snodi decisivi per la stagione juventina.



JUVENTUS-DINAMO ZAGABRIA 2-0 (CRONACA E TABELLINO)



Allegri concede un turno di riposo a Buffon: in porta gioca Neto. In difesa l’inedito trio Benatia-Rugani-Evra. Sugli esterni agiscono Cuadrado e Asamoah mentre in mezzo al campo spazio a Lemina e Marchisio. La coppia offensiva Higuain-Mandzukic è assistita da Pjanic. La Dinamo Zagabria è schierata da Petev con il 4-3-3: la punta centrale è Coric, asssitito da Soudani e Fernandes.



La Juventus potrebbe trovare subito il gol del vantaggio ma il tiro ravvicinato di Higuain, servito da Pjanic, viene deviato miracolosamente da Sigali al 5'. I padroni di casa, come era prevedibile, comandano le operazioni senza però riuscire a concretizzare e spaventare realmente Livakovic, anche perché la formazione croata fa molta densità chiudendo ogni spazio. Allegri prova a cambiare per trovare i varchi giusti passando alla mezz'ora alla difesa a 4 con Cuadrado terzino destro. La variazione sembra portare i suoi frutti: al 32’ ottimo spunto di Mandzukic, cross per Pjanic che colpisce di testa troppo centralmente. Si tratta però di lampi e iniziative dei singoli, al pari della conclusione alta di Lemina e della punizione di Pjanic respinta da Livakovic. I bianconeri sono poco brillanti in fase di costruzione e a nulla servono le urla di Allegri dalla panchina. Soltanto un’indecisione dell’estremo difensore croato su tentativo di Mandzukic allo scadere della prima frazione rischia di regalare l’agognato vantaggio ai Campioni d’Italia.



Nella ripresa il canovaccio resta identico fino al 52' quando Higuain scarica tutta la sua rabbia con un destro potente che vale l'1-0 al termine di una percussione di Lemina. Il gol pare galavanizzare la Juve: sul tiro-cross basso di Pjanic, Livakovic anticipa Mandzukic. I piemontesi comunque non accelerano preferendo i ritmi bassi e affidandosi per lo più alle volate e fiammate di Cuadrado sulla destra. Al 73' Rugani (primo centro in Champions) chiude i conti di testa: il difensore va ancora a segno dopo il gol realizzato lo scorso sabato contro l'Atalanta. A questo punto i bianconeri possono giocare con la mente totalmente sgombra e salutare il rientro in campo di Paulo Dybala, fermo per infortunio dallo scorso 22 ottobre. La Joya, nel tridente con Higuain e Manzukic, entra alla grande nel match andando diverse volte al tiro e cercando i compagni con la solita classe prendendosi gli applausi di un pubblico felice al triplice fischio.

Giorgio Meroni