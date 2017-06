Champions, la Juve sorride: c'è il Monaco con il ritorno allo Stadium

L'urna di Nyon è molto benevola con la Juventus, che pesca il Monaco e può esultare anche per il ritorno allo Juventus Stadium. L'altra semifinale sarà Real Madrid-Atletico, una grande occasione per Simeone, che giocherà il ritorno al Calderon, per prendersi la rivincita dopo essere stato battuto due volte in finale dai cugini.

La Juve sarà di scena allo Stade Luis II mercoledì 3 maggio, il ritorno si giocherà a Torino martedì 9. Il derby del Bernabeu sarà martedì 2 maggio, mentre il ritorno al Calderon si giocherà mercoledì 10.

Dunque Allegri e Jardim di fronte come nei quarti del 2015, quando a passare furono i bianconeri senza subire nemmeno un gol. Non solo il 2015 però, per la Juve i precedenti coi francesi sono tutti favorevoli:

- La Juventus ha passato il turno entrambe le volte che ha incrociato il Monaco in Champions League: semifinale 1997/98 e quarti 2014/15.

- Negli ultimi due incroci del 2014/15 la Juventus non ha subito nemmeno un gol nella doppia sfida con i monegaschi.

- La Juventus ha quindi vinto entrambi i precedenti casalinghi con il Monaco in Champions League: 4-1 e 1-0.

- Includendo la Coppa delle Fiere, la Juventus ha passato il turno 10 volte su 10 nella fase ad eliminazione diretta delle coppe europee contro avversarie francesi.

- Limitandosi alla Coppa dei Campioni/Champions League, la Juventus ha superato il turno tre volte su tre in semifinale contro avversarie francesi: Bordeaux 1985, Nantes 1996 e Monaco 1998.