Champions, la Juve contro il tabù inglesi: Higuain sfida Kane

Stasera alle 20:45, in esclusiva su Premium Sport, riparte il grande spettacolo della Champions League.

"Finalmente si comincia a fare sul serio" ha detto ieri Chiellini nella conferenza stampa della vigilia. A Torino è tutto pronto per l'arrivo del Tottenham del "piemontese" Pochettino e del temutissimo "Uragano" Kane, che ieri ha fatto grandi complimenti a Buffon, ma non vede l'ora di far male alla difesa dei bianconeri, che nelle ultime 13 gare di Champions League è rimasta imbattuta ben nove volte.

Una statistica importante, come quella che ci ricorda il profilo Twitter dei bianconeri: "La Juventus è imbattuta nei suoi ultimi 22 incontri casalinghi in Champions League (14V 8N), la sua striscia più lunga senza sconfitta sul campo di casa nella competizione". Numeri che devono servire per esorcizzare un'altra statistica che fa paura ai tifosi bianconeri: negli ultimi cinque confronti giocati su andata e ritorno contro squadre inglesi la Juventus è sempre stata eliminata, addirittura i bianconeri non superano il turno contro una squadra britannica dal lontano 1983/84, quando fecero fuori il Manchester United.

Come se questo non bastasse, Allegri, che non ha certo un bel ricordo del Tottenham (fu eliminato agli ottavi del 2011 quando allenava il Milan), dovrà fare i conti con le assenze di Barzagli, Matuidi, Cuadrado, Dybala e Lichtsteiner. Al posto del francese giocherà con ogni probabilità Bentancur, in vantaggio su Sturaro e Marchisio, mentre in difesa De Sciglio è una scelta obbligata. Nelle file degli Spurs sicura l'assenza di Toby Alderweireld, il difensore belga in scadenza di contratto non è stato convocato e a fine stagione dovrebbe lasciare Londra.

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Bentancur; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembele; Eriksen, Dele Alli, Son Heung-min; Kane.

Arbitro: Felix Brych (lo stesso della finale di Cardiff)