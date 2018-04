Champions, la Juve a Wembley con un Dybala ritrovato

Li abbiamo visti, sezionati, celebrati, anche se con il passare del tempo l'esaltazione ha lasciato spazio al freddo dato numerico. Sì, perchè quei due gol contro il Barcellona dell' 11 aprile di un anno fa sono rimasti prima e ultima doppietta di Paulo Dybala in Champions League e dunque ultima volta a livello personale in Europa.

Ora Paulo Dybala ci riprova, partendo da quell'ultimo istante di Lazio-Juve, da una prodezza che cancella i 94 minuti precedenti di squadra e di prestazione personale, che riscatta 43 giorni di infortunio dentro ad una attesa da gol che di giorni ne aveva richiesti 62. 18 reti stagionali al netto di due rigori falliti, media mai così alta nei tre anni di Juventus, calcolata sulla base di 31 presenze e dunque ancora potenzialmente incrementabile.

Nello specifico, però, netta differenza tra i gol in Champions e quelli realizzati nelle diverse competizioni italiane, con annesso drastico abbassamento di quella media di oltre il cinquanta per cento. Come dire: un Dybala intero tra campionato, Supercoppa italiana e Coppa Italia e uno più o meno a metà in Europa, laddove però si gioca meno e dove tutto ora dipende dalla notte di mercoledì a Londra.

Luogo e stadio, quello di Wembley, nel quale segnare e non subire diventa drasticamente necessità con unica mezza via legata ad un 3-3 difficilmente ipotizzabile. Luogo, stadio e circostanza che rendono ininfluente il nome di chi eventualmente la possa buttare dentro, anche se per tempo passato da quell' ultima volta e peso raggiunto nella Juve sarebbe lecito aspettarselo da quella maglia, che tra l'altro non porta nemmeno più il numero 21...

Probabili formazioni

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembele; Eriksen, Alli, Son; Kane.

JUVENTUS (4-3-3) Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic.

Numeri e statistiche

- L’83% delle squadre che hanno pareggiato fuori casa 2-2 l’andata di una partita della fase ad eliminazione diretta in Champions League ha passato il turno.

- Nella sfida di andata, il Tottenham è diventata la prima squadra a rimontare due gol alla Juventus in Champions League da quando i bianconeri giocano all’Allianz Stadium. Il Tottenham è una delle tre squadre imbattute in questa edizione della Champions League, insieme a Barcellona e Liverpool.

- Gli Spurs hanno vinto le ultime quattro partite giocate a Wembley in Champions League, si tratta della miglior striscia aperta di successi in Champions League.

- Gli Spurs hanno anche segnato esattamente tre gol in ognuno dei tre match. Tuttavia, gli Spurs hanno mantenuto la porta inviolata solo in uno degli ultimi sei incontri disputati a Wembley in Champions League.

- La Juventus ha raggiunto la finale di Champions League in due delle ultime tre edizioni, mentre il Tottenham ha raggiunto i quarti di finale solo una volta nel 2010/2011.

- Harry Kane ha partecipato direttamente al 53% dei gol degli Spurs in questa edizione della Champions League, segnando sette gol e due assist. L'attaccante inglese ha segnato nove gol nelle sue prime nove partite di Champions League, un record nella storia del club londinese in questa competizione.

- Gonzalo Higuain ha segnato quattro gol nelle ultime quattro partite di Champions League, il doppio rispetto a quelle realizzate nelle 24 sfide precedenti.

- Gigi Buffon è una sola gara dalla 50esima partita in Champions League senza subire gol. Solo due portieri possono vantare degli score migliori, Iker Casillas (55) e Edwin Van der Sar (50).