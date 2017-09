Champions, la finale del 2019 al Wanda Metropolitano

Lo stadio Wanda Metropolitano ospiterà la finale di Champions League del 2019: dopo l'anticipazione di Radio Marca filtrata dal Comitato Esecutivo dell'Uefa riunitosi a Nyon proprio per questo motivo, è arrivata anche l'ufficialità. Il nuovo impianto dell'Atletico Madrid, inaugurato proprio sabato scroso, ha battuto la concorrenza dello Stadio Olimpico di Baku e del Sanchez Pizjuan di Siviglia.



Il Metropolitano sarà il quarto stadio spagnolo ad ospitare una finale di Champions: 1957, 1969, 1980 e 2010 al Santiago Bernabeu di Madrid, 1986 al Sanchez Pizjuan di Siviglia e 1989 al Camp Nou di Barcellona. Nelle ultime ore il destino dell'impianto dei Colchoneros sembrava segnato (zona Vip troppo piccola e pochi spazi per la stampa tra le maggiori criticità) ma, dopo la negativa esperienza di Cardiff (con la difficoltà a trovare posto negli alberghi, la scarsità di trasporti e la difficoltà delle vie di accesso) la Uefa ha voluto dare precedenza a fattori logistici più che allo stadio in sé e in questo Madrid è un passo avanti a Baku e Siviglia.