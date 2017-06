Champions, Kuipers arbitra Barcellona-Juve: precedente da incubo per Allegri...

E' l'olandese Bjorn Kuipers l'arbitro designato dall'Uefa per Barcellona-Juventus, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma mercoledì al Camp Nou (diretta tv su Premium Sport HD alle 20:45). Kuipers sarà coadiuvato dagli assistenti Sander van Roekel e Erwin Zeinstra, addizionali Pol van Boekel e Danny Makkelie. Quarto uomo Mario Diks.



Il fischietto evoca brutti ricordi per Massimilano Allegri perché assegnò due rigori contestati al Barcellona contro il Milan, allora allenato dal tecnico livornese, nel ritorno dei quarti di finale dell'edizione 2011/12. Inoltre Kuipers ha già arbitrato la Juve nel pareggio con il Lione (1-1) nella fase a gironi di questa edizione e il bilancio per i bianconeri in generale (in tutte le gare europee) è molto negativo con una sconfitta e tre pareggi. Lo score con i blugrana è invece di due successi, tre pari e un ko. Come se non bastasse l'olandese ha diretto Porto-Roma, andata dei playoff di Champions League di questa stagione, espellendo al 41' Il giallorosso Vermaelen per doppia ammonizione.



Monaco-Borussia Dortmund sarà arbitrata dallo sloveno Skomina. Per le gare di mercoledì, Gianluca Rocchi dirigerà Leicester-Atletico Madrid e l'ungherese Viktor Kassai Bayern-Real Madrid.