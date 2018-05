Champions, Klopp: "Liverpool, puoi fare grandi cose"

Jurgen Klopp sprona il Liverpool alla vigilia della finale di Champions League contro il Real Madrid a Kiev domani sera (diretta tv su Premium Sport HD alle 20:45): ''I miei giocatori hanno combattuto in modo incredibile e duramente per questo risultato. Penso davvero che meritino di essere qui. 'Sono davvero orgoglioso di loro e ora giochiamo a calcio''.



Sulla carta i Reds partono sfavoriti: ''Siamo il Liverpool. Non siamo solo un'ottima squadra di calcio. Questo club ha nel suo dna il fatto che può davvero fare grandi cose. Nessuno si aspettava che fossimo qui, ma siamo qui proprio perché siamo il Liverpool. La nostra forza è lo spirito di gruppo. Col tempo siamo cresciuti nell'unità e lo avete visto tutti. Abbiamo raggiunto questo traguardo remando tutti nella stessa direzione''.



Il tecnico, alla seconda finale dopo quella persa nel 2013 contro il Bayern da allenatore del Dortmund ("Ero più emozionato l'altra volta a Wembley, dopo la partita ero convinto che avrei avuto un'altra possibilità), spera che Salah possa essere decisivo come lo è stato durante l'anno: "Se è da Pallone d’Oro? Questo non è importante. Messi e Ronaldo meritano lodi per tutto quello che hanno vinto. Per anni sono stati ad alti livelli ed ancora oggi sono lì. Se Mohamed può farlo, vedremo. Ha un potenziale fantastico. C’è ancora una partita da giocare, ma la stagione è stata eccezionale. Le prossime mostreranno se può fare qualcosa di simile”.



Il Real cercherà di conquistare il trofeo per la terza volta consecutiva: "Sono come un orologio svizzero e e giocano un calcio fantastico. È organizzata quando ha bisogno di essere organizzata, ma nel calcio c’è un’opportunità per l’altra squadra. Questo è sufficiente per me. Se la gente crede che né io né Zidane abbiamo conoscenze tattiche ed esperienza allora sarà veramente divertente. Due allenatori in finale di Champions League senza che conoscano la tattica...".