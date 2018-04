Champions, Kane avvisa la Juventus: "Giocheremo per vincere"

Harry Kane scommette sul Tottenham a due giorni dal ritorno contro la Juventus: "Probabilmente prima dell'andata non eravamo i favoriti, ma dopo quella partita ora la gente si aspetta la nostra qualificazione - le parole dell' attaccante, a segno anche all'Allianz Stadium -. Dovremo reggere la pressione. Sappiamo di aver giocato bene e che avremmo potuto anche vincere (a Torino, ndr)".



L'attaccante inglese pregusta la serata di Wembley: "Sarà una grande partita, emozionante. È per vivere simili notti che noi tutti giochiamo a calcio. Siamo maturati molto quest'anno, lo avevamo già dimostrato nella fase a gironi e ora nelle partite contro le grandi squadre. Qualificarci aiuterebbe ancor di più la nostra autostima".



Gli Spurs, in ogni caso, non cambieranno modo di giocare: "Senza calcoli, giocheremo per vincere, non possiamo affrontare questa partita con pensieri negativi. È il nostro modo di giocare". Con una postilla: "Se all'80' saremo ancora 0-0 potremo fare calcoli differenti...".