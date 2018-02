Champions, Kane avvisa la Juve: "Siamo in un momento perfetto"

Trascinato dai gol di Harry Kane il Tottenham vola a Torino accompagnato dalla sfrontata temerarietà di chi ambisce a confrontarsi con i migliori. È stato proprio il centravanti inglese - decisivo anche nell'ultimo match contro l'Arsenal - a rivelare lo stato d'animo degli Spurs: "Contro la Juventus sarà una partita difficilissima. Ma sono proprio queste le partite che tutti i giocatori sognano di giocare. Vogliamo confrontarci con i migliori e sfruttare questo momento favorevole, siamo in un periodo perfetto".

In Premier League il Tottenham non perde da 12 partite e negli ultimi tre turni (contro Manchester United, Liverpool e Arsenal) ha raccolto sette punti. Tanto è bastato per rilanciare anche le ambizioni domestiche dopo un avvio di stagione rallentato. Anche conto i Gunners, sabato a Wembley davanti ad oltre 83mila spettatori, la vittoria dei padroni di casa è stata più che meritata, sicuramente ben più netta di quanto possa indicare il punteggio finale risicato. Nella ripresa - una volta trovato il vantaggio - la squadra di Mauricio Pochettino ha dominato, sprecando una caterva di occasioni da rete.

Sarebbe potuta essere una goleada, invece il Tottenham ha rischiato la beffa finale. Ed è proprio questo il limite attuale di una squadra che gioca sulle onde dell'entusiasmo, difettando però di concretezza. "Questo è il calcio, se non chiudi le partite quando ne hai l'occasione, sei costretto a soffrire fino alla fine", ha detto Pochettino. Fatalista nell'analisi finale contro l'Arsenal, ma consapevole che contro avversari più cinici - a cominciare dalla Juventus - certe distrazioni non saranno perdonate.

Llorente: "Juve, era destino"