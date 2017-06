Champions: Juventus, tris in rimonta a Siviglia e ottavi conquistati

Missione compiuta per la Juventus, che torna da Siviglia con il bottino pieno nonostante l'emergenza (fuori Dybala, Barzagli, Benatia e Higuain): l'1-3 in terra andalusa significa qualificazione agli ottavi di Champions League e primo posto nel girone H in attesa dell'ultima partita contro la Dinamo Zagabria, fanalino di coda. Una vittoria in rimonta, facilitata dalla superiorità numerica dal 36' del primo tempo quando l'ex Palermo Vazquez vanifica la sua buona partita con una doppia ammonizione ingenua, anche se ancora una volta poco convincente sotto il profilo del gioco. Preso (anche in modo sfortunato) il gol dello svantaggio, la Juve è arrivata al pari prima e al successo poi soprattutto grazie a invenzioni dei singoli - soprattutto il gran sinistro di Bonucci in corsa che ha dato agli spagnoli un colpo moralmente letale - e non ad azioni corali.



Ma siamo sicuri che ad Allegri vada bene così, vendicato anche lo sgarbo dello scorso anno contro un Siviglia che si è dimostrato osso duro, mai domo anche in 10 contro 11 anche se troppo nervoso come dimostra il rosso pure a Sampaoli. Infranto anche un piccolo record, visto che nessuna squadra italiana aveva mai segnato al Sanchez Pizjuan: e la Juventus lo ha fatto senza le punte titolari. In Europa non ci sono mai formalità, ma l'impegno contro la Dinamo del 7 dicembre sembra l'ideale per presentarsi al sorteggio con migliori chance di pescare un avversario più abbordabile: l'assalto alla Coppa riparte da qui.

SIVIGLIA-JUVENTUS 1-3 (Cronaca, tabellino e classifiche)

Nella bolgia del Sanchez Pizjuan, Allegri conferma il 4-3-3 con il centrocampo finalmente titolare e Mandzukic coadiuvato da Alex Sandro e Cuadrado anche se l'inizio è targato Siviglia. Nonostante fosse una situazione ampiamente prevedibile, i bianconeri sembrano sorpresi dal pressing furioso degli spagnoli e dallo sfondamento sulle fasce, quasi sempre (almeno finché rimane in campo...) lanciato da Vazquez. Il vantaggio, comunque, è casuale perché il tiro al volo di Pareja (al decimo gol in carriera) sorprende, oltre che Buffon, gli stessi compagni di squadra. La fiducia andalusa, pian piano, viene però meno perché i bianconeri iniziano a prendere ritmo soprattutto grazie a Cuadrado. Prima un tiro di Mandzukic che gira troppo poco per entrare in rete, poi un destro dal limite di Khedira che sibila al fianco del palo e infine i due episodi che danno una svolta al match. Ingenuo Vazquez che si fa espellere per due ammonizioni in 36 minuti, ma anche Mercado non scherza trattenendo Bonucci in area sotto gli occhi di Clattenburg proprio allo scadere del primo tempo: Marchisio fa 1-1 dal dischetto.



La superiorità numerica non coincide con quella territoriale, nella ripresa gli andalusi (privi pure del loro allenatore, allontanato al 56' per le continue proteste) tengono botta e soffrono solo per una botta da fuori di Pjanic, controllata in due tempi da Rico. Ma Allegri decide di continuare con lo stesso undici iniziale, nonostante non crei pericoli in area spagnola, fino a dieci mintui dalla fine quando l'ingresso di Kean (primo millennial ad esordire in Champions, dopo il record in serie A) porta fortuna visto che Bonucci, poco dopo, tira fuori dal cilindro un gran sinistro da fuori area sul quale Rico non è irresistibile. Tocca a Mandzukic, proprio allo scadere, arrotondare il risultato con un bel destro da dentro l'area.