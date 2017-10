Champions, Juventus-Sporting Lisbona 2-1, Mandzukic decisivo

Ci ha pensato il Guerriero a mettere fine alla battaglia. Ma ci è voluta la qualità di Douglas Costa per innescarlo: la Juve batte a fatica lo Sporting Lisbona con un gol di Mandzukic nel finale e il 2-1 dello Stadium consente ai bianconeri di restare da soli al secondo posto staccando i portoghesi. Scacciata via la paura dopo lo svantaggio iniziale, ma anche un pari avrebbe complicato il percorso di Allegri in Champions.



Per uscire da un momento difficile con un punto raccolto nelle ultime due partite di campionato, Allegri si affida alla vecchia guardia e schiera zero acquisti estivi nella formazione titolare, con Buffon in porta, Benatia accanto a Chiellini in difesa, Sturaro e Alex Sandro sulle fasce, Khedira-Pjanic davanti alla difesa e i soliti Cuadrado-Dybala-Mandzukic con Higuain in attacco. Ma evidentemente il problema non è il mercato, perché l'avvio di partita mette in mostra una squadra timorosa e a tratti ancora addormentata, come al 12', quando Alex Sandro prima lascia involare Gelson Martins verso Buffon, poi si vede la palla carambolare sul piede e non può far nulla per evitare la clamorosa autogol.



Lo svantaggio scuote un po' la Juve che ha il merito di velocizzare l'azione cominciando anche a pressare più alto: le occasioni di Khedira e Mandzukic non sono clamorose, ma almeno mettono un po' di paura allo Sporting che al 29' capitola sulla splendida punizione di Pjanic. I bianconeri chiudono il primo tempo sfiorando anche il sorpasso con Higuain, sul quale salva Rui Patricio, ma perdendo di fatto Benatia, sostituito poi all'intervallo da Barzagli.



All'appello manca (virtualmente) Dybala, che sembra accusare il peso dei due rigori sbagliati contro Atalanta e Lazio e spesso prova il tiro senza grossa convinzione. E le cose non migliorano neppure nel secondo tempo quando, nonostante l'evidente predominio territoriale, la Juve di fatto crea solo mischie, mentre Allegri, che inserisce Matuidi per lo stanco Khedira, prova il tutto per tutto solo all'84' inserendo Douglas Costa per Sturaro e arretrando Cuadrado nella posizione di terzino destro. È la mossa decisiva perché subito dopo il brasiliano mette il pallone sulla testa di Mandzukic regalandogli l'assist del sorpasso. Quello che potrà risultare determinante per il passaggio agli ottavi.