Champions, Juventus-Real Madrid con tetto chiuso

Comunque vada, Juventus-Real Madrid sarà da record: la superpartita di Cardiff, infatti, sarà la prima a tetto chiuso per una finale di Champions League. L'Uefa ha confermato ufficialmente la decisione, arrivata di concerto con le autorità locali che hanno richiesto un'ulteriore misura di sicurezza in vista del 3 giugno: il timore è che potessero arrivare attacchi aerei via drone.



Anche gli allenamenti di rifinitura delle due squadre avverrano con il tetto del Millennium Stadium chiuso: è una possibilità data da un impianto moderno come quello gallese, in passato è già successo per partite di rugby o concerti.



Non confermate le indiscrezioni secondo le quali non sarebbero state organizzate le consuete fan-zone, le aree situate nei pressi dello stadio dedicate ai tifosi con eventi e zone di ristoro. Come succede ormai da anni, non ci saranno maxi-schermi nella città della finale.