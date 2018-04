Champions, Juventus-Real Madrid: Allegri sorprende col 4-4-2

L'attesa è finita. Questa sera alle 20:45 (diretta tv su Premium Sport HD) Juventus e Real Madrid si affrontano all'Allianz Stadium nell'andata dei quarti di finale di Champions League. I bianconeri, reduci dalla pesantissima vittoria contro il Milan, vogliono vendicare il doloroso ko nella finale di Cardiff dello scorso giugno, quando i blancos si imposero con un netto 4-1, e si affidano ai numeri: dal 1996 nei doppi incroci di Coppa hanno sempre eliminato la formazione spagnola.



Allegri deve fare a meno degli squalificati Benatia e Pjanic e punta sul 4-4-2: Barzagli fa coppia con Chiellini al centro della difesa, Matuidi è l'escluso eccellente a centrocampo, con Khedira e Bentancur davanti alla difesa. Alex Sandro torna dal 1', stavolta insieme ad Asamoah: il brasiliano giocherà più avanzato sulla sinistra con Douglas Costa sul lato opposto. Davanti, naturalmente, Dybala e Higuain.



Un solo grande dubbio per Zidane: chi schierare accanto a Cristiano Ronaldo e Benzema? Isco è il grande favorito davanti a Lucas Vazquez e Bale (scalpita anche Asensio).



LE PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-4-2): Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah; Douglas Costa, Khedira, Bentancur, Alex Sandro; Dybala, Higuain.

Real Madrid (4-3-1-2): Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco, Benzema, Cristiano Ronaldo.

PRECEDENTI E STATISTICHE

- Le precedenti 19 sfide complessive tra queste due squadre sono state disputate in Champions League/Coppa dei Campioni: il Real Madrid conduce per nove successi a otto, completano due pareggi.

- Nella storia della Champions League/Coppa dei Campioni, Bayern Monaco contro Real Madrid (24 confronti), è l’unica sfida giocata più volte di Juventus contro Real Madrid.

- L’ultimo match tra queste due formazioni risale alla finale di Cardiff della Champions League 2016/17 (4-1 per i Blancos); il Real ha così aumentato il record di titoli nella competizione: 12 (tra CL/Coppa dei Campioni).

- Il Real Madrid potrebbe raggiungere la 13ª semifinale di Champions League - le sue 12 qualificazioni in quella fase sono già un record.

- La Juventus si è qualificata in semifinale di Champions League in sette occasioni, un record per un club italiano. Solo Real Madrid (12), Barcellona (11) e Bayern Monaco (10) hanno raggiunto le semifinali in più occasioni nella competizione.

- La Juventus, dopo aver perso la prima sfida casalinga europea contro il Real Madrid (0-1 nel febbraio del 1962), è rimasta imbattuta nelle successive sette a Torino contro i Blancos (6V, 1N).

- La Juventus vanta una striscia di 27 gare casalinghe da imbattuta in competitizioni europee (16V, 11N), mantenendo la porta inviolata ben 14 volte nel parziale:: l’ultima sconfitta in casa risale ad aprile 2013 vs Bayern Monaco.

- Dall’altra parte, il Real Madrid segna da 23 partite consecutive in Champions League: 60 gol realizzati nel parziale (2.6 in media a match).

- Cristiano Ronaldo ha trovato il gol in tutte le precedenti cinque sfide di Champions League contro la Juventus (sette reti), solo contro il Bayern Monaco il campione portoghese ha segnato maggiormente nella competizione (nove gol).

- Infatti, Cristiano Ronaldo è il giocatore che ha segnato più gol contro la Juventus in Champions League (sette), nessun altro ha superato quota 4 reti contro i bianconeri nella competizione.

- Gonzalo Higuaín ha segnato cinque gol in questa annata di Champions League con la Juventus, eguagliando il suo record di marcature in una singola stagione (5 - nel 2016/17)

- Higuaín non ha mai perso un match di Champions League dopo aver segnato nella stessa partita: 19 partite (15V, 4N), solo Patrick Kluivert ha un record migliore nella storia della CL (25 gare da imbattuto con almeno una rete – 23V, 2N).

- Gianluigi Buffon (115 presenze in Champions League) è alla ricerca del 50° clean sheets nella competizione – solo due portieri in precedenza hanno raggiunto tale traguardo: Edwin van der Sar (in 96 partite) e Iker Casillas in 148 partite.