Champions, Juventus-Real Madrid 1-4

La maledizione delle finali di Champions League (è il settimo ko) continua: la Juventus perde 4-1 a Cardiff contro il Real Madrid e ancora una volta vede scivolare dalle mani il trofeo più prestigioso proprio sul più bello. Dopo un buon avvio, i bianconeri hanno preso in mano gioco e partita ma sono stati gelati dal gol di Cristiano Ronaldo, presto pareggiato dalla perla di Mandzukic. In apertura di ripresa, l'inspiegabile blackout che porta all'uno-due di Casemiro (aiutato anche dalla sfortunata deviazione di Khedira) e ancora del numero 7 portoghese che di fatto chiude il match e si assicura pure il Pallone d'Oro. Nel finale pure la beffa del doppio giallo a Cuadrado - il secondo esagerato - entrato da poco più di dieci minuti al posto di Barzagli e il poker di Asensio.



Allegri se l'è giocata con la formazione che tutti prevedevano, con Barzagli e Dani Alves, mettendola sul ritmo e la pressione alta sin dai primi minuti. Una tattica che il Real Madrid, senza Bale ma con Isco, fatica a capire, con Ronaldo in ombra e Isco evanscente. Ma la dura legge del campione punisce al 20', CR7 trova l'angolino dal limite gelando Buffon. La Juve però c'è e infatti trova subito il pari: magia di Mandzukic in area, una mezza rovesciata dopo controllo di petto da far invidia alla famosa rete di Zidane nella finale 2002. I bianconeri ritrovano il pallino del gioco, pur non creando tanto e quantomeno mettendo le basi per una buona ripresa.



E invece sono i blancos a presentari più in forma dagli spogliatoi, i soliti venti tambureggianti minuti di inizio ripresa tratto distintivo della squadra di Zidane. Prima Modric, poi Isco iniziano a far venire i brividi a Buffon. Al 61' la svolta della partita, con Casemiro che si conferma ammazza-italiane (aveva segnato anche al Napoli), ma con la complicità della deviazione di Khedira. Tre minuti più tardi Ronaldo fa il 600° gol in carriera sfruttando un misunderstanding in uscita tra Alex Sandro e Mandzeukic.



A quel punto la partita non ha più molto da dire, la Juve non si rialza più, rimane in 10 per l'espulsione esagerata di Cuadrado e prende anche il quarto gol nel finale da Asensio. Il Real Madrid conquista la famosa duodecima, trova il doblete 59 anni dopo, vince la seconda coppa dalle grandi orecchie in due anni sfatando la cabala (prima squadra a farlo da quando la Coppa Campioni è diventata Champions) e si conferma una squadra non vistosa ma tremendamente efficace: merito anche e soprattutto di Zinedine Zidane.