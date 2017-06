Champions, Juventus prima nel ranking 2016/17

Grazie alla vittoria sul Porto allo Stadium, che ha certificato la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, la Juventus è balzata al primo posto del ranking Uefa per la stagione in corso. I bianconeri, in attesa delle sfide tra Monaco e Manchester City e di Atletico Madrid-Bayer Leverskusen, comandano la top ten con il punteggio di 25.450 davanti a Real Madrid e Barcellona. Il Napoli è 13°, la Fiorentina è 30.ma, la Roma 31.ma, Inter al 63° posto davanti al Sassuolo.



Considerando invece il ranking generale, che tiene conto delle ultime cinque stagioni, la squadra di Allegri rimane quinta (col Napoli 16° e la Fiorentina 23.ma).



IL RANKING 2016/17

1) Juventus 25.450

2) Real Madrid 25.200

3) Barcellona 24.200

3) Atletico Madrid 24.200

5) Bayern Monaco 23.685

5) Borussia Dortmund 23.685

7) Leicester 22.557

8) Paris Saint Germain 22.416

9) Siviglia 22.200

10) Arsenal 21.557