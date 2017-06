Champions, Juventus-Porto 1-0: Dybala gol, Allegri ai quarti

JUVENTUS-PORTO 1-0 (clicca qui per tabellino e cronaca)



La Juve insegna che vincere è l'unica cosa che conta: fare festa dopo la qualificazione ai quarti di Champions, allora, è inevitabile e assolutamente lecito. I bianconeri battono 1-0 il Porto dopo il 2-0 nella gara d'andata e portano a casa un altro successo apparentemente col minimo sforzo: non si è vista una Juve scintillante, ma poco importa. Il rigore di Dybala, con annessa espulsione di Maxi Pereira, ha chiuso i conti troppo presto e di fatto già il risultato di due settimane fa ha in parte condizionato l'atteggiamento dei campioni d'Italia.



L'approccio, in realtà, è stato perfetto: nel giro di tre minuti la Juve aveva già provato due volte la conclusione con un colpo di testa di Higuain e un destro di Dybala da posizione decentrata. Il pressing di Marchisio, con l'aiuto di Mandzukic e Cuadrado, faceva il resto dando al Porto il chiaro segnale di un avversario tutt'altro che rilassato. Poi, in realtà, piano piano la voglia di aggredire è sparita e un paio di errori di troppo di Dani Alves sono apparsi la spia di una progressiva deconcentrazione.



L'episodio che dà la svolta al match arriva al 40' del primo tempo: sugli sviluppi di un corner e di una respinta di Casillas sul colpo di testa di Alex Sandro, Maxi Pereira si immola sulla conclusione da distanza ravvicinata di Higuain ma intercetta il pallone chiaramente con la mano: espulsione e rigore ineccepibili, Dybala firma l'1-0 dal dischetto e subito dopo mostra ai compagni come si gioca con uno strabiliante recupero al limite dell'area bianconera.



Benatia, forse, non recepisce il messaggio perché in apertura di ripresa regala a Soares una cavalcata a tu per tu con Buffon, poi graziato dall'avversario. Le urla di Allegri si sentono in tutta Torino e a quel punto la Juve smette di giocare rilassata, sfiora un paio di volte il raddoppio con Pjaca (subentrato dopo l'intervallo a Cuadrado) e Higuain, poi controlla agevolmente la partita col possesso palla rischiando solo in un'altra circostanza su un contropiede non finalizzato a dovere da Diogo Jota. Manca lo spettacolo, ma c'è l'unica cosa che conta: la vittoria. E se vogliamo un altro clean sheet: due soli gol subiti in tutta la Champions, nessuno ha fatto meglio.