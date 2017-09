Champions, Juventus-Olympiacos: Higuain va in panchina

Vietato distrarsi. Nella seconda giornata del gruppo D di Champions League la Juventus ospita all'Allianz Stadium l'Olympiacos (che ha appena cambiato allenatore) questa sera alle 20:45 in diretta tv esclusiva su Premium Sport HD. I bianconeri devono assolutamente vincere dopo la sconfitta sul campo del Barcellona per evitare di rendere più complicato il discorso qualificazione.



Massimiliano Allegri ha risolto il grande dubbio di formazione della vigilia: come successo nel derby Higuain(a secco da 296') partirà dalla panchina. Per il Pipita è dunque la seconda 'bocciatura' consecutiva dopo quella nel match con il Torino, al centro dell'attacco agirà ancora Mandzukic e sulla fascia sinistra giocherà Douglas Costa. Risolti i dubbi anche in difesa: nel ruolo di terzino destro conferma per Sturaro, mentre in mezzo con Chiellini ci sarà Barzagli. A centrocampo ci saranno Matuidi e Bentancur: problema in rifinitura per Pjanic.

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Sturaro, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa; Mandzukic.

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Proto; Koutris, Engels, Nikolau, Diogo Figuerais; Gillet, Odjdja-Ofoe; Marin, Fortounis, Carcela-Gonzalez; Emenike.