Champions, Juventus-Olympiacos con il dubbio Higuain

Vietato distrarsi. Nella seconda giornata del gruppo D di Champions League la Juventus ospita all'Allianz Stadium l'Olympiacos (che ha appena cambiato allenatore) questa sera alle 20:45 in diretta tv esclusiva su Premium Sport HD. I bianconeri devono assolutamente vincere dopo la sconfitta sul campo del Barcellona per evitare di rendere più complicato il discorso qualificazione.



Massimiliano Allegri ha un grande dubbio di formazione: la presenza di Higuain (a secco da 296') al centro dell'attacco non è certa, come ha fatto intendere lo stesso tecnico nella conferenza stampa della vigilia. Il Pipita potrebbe stare in panchina per la seconda volta consecutiva (nel derby con il Torino è entrato nel finale). Qualora il numero 9 dovesse rimanere davvero fuori, Mandzukic verrebbe spostato in avanti e sulla fascia sinistra giocherebbe Douglas Costa. Qualche incertezza anche in difesa: nel ruolo di terzino destro spazio a uno tra Sturaro e Barzagli. Se venisse scelto il primo, il difensore giocherebbe in mezzo con Chiellini. In caso contrario sarebbe titolare Benatia al centro del reparto arretrato. A centrocampo ci saranno invece certamente Pjanic e Matuidi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Sturaro, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Proto; Koutris, Engels, Romao, Diogo Figuerais; Gillet, Odjdja-Ofoe; Marin, Fortounis, Carcela-Gonzalez; Emenike.