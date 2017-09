Champions, Juventus-Olympiacos a Stieler. Dias per Qarabag-Roma

Sarà il portoghese Artur Dias a dirigerere Qarabag-Roma, match valido per la seconda giornata del gruppo C di Champions League (martedì alle 18 in diretta tv esclusiva su Premium Sport 2 HD). Il portoghese sarà coadiuvato dagli assistenti Rui Tavares e Paulo Soares e dagli addizionali Tiago Martins e João Pinheiro con Bruno Rodrigues quarto uomo. Nessun precedente con il 38enne per i giallorossi mentre il bilancio è negativo con le italiane (2 sconfitte e una vittoria in Europa League).



Il tedesco Tobias Stieler arbitrerà invece Juventus-Olympiacos (mercoledì alle 20:45 in diretta tv esclusiva su Premium Sport HD).Gli assistenti saranno Pickel e Seidel, gli addizionali Fritz e Osmers e il quarto uomo Gittelmann. Il 36enne evoca brutti ricordi ai tifosi bianconeri: era infatti l'arbitro d'area della partita contro il Real Madrid (sconfitta per 2-1) il 23 ottobre 2013: ai blancos fu fischiato un rigore per fallo su Sergio Ramos e soprattutto venne espulso Chiellini per una presunta gomitata a Ronaldo. La decisione fu molto contestata dalla squadra di Allegri.