Champions, Juventus-Monaco 2-1, Allegri vola in finale

Sì, Juve: it's time for Cardiff. L'ora di andare in Galles è già arrivata, anche se in realtà mancano ancora 25 giorni prima di giocare quella che sarà la nona finale di Champions nella storia dei bianconeri. I campioni d'Italia battono il Monaco anche al ritorno vincendo 2-1: come all'andata sanno resistere nel momento di maggior pressione degli avversari, poi fanno emergere la qualità e l'organizzazione superiori. Unica nota stonata della notte (oltre al gol subito, ma sul 2-0...) è l'infortunio immediato di Khedira, ma Marchisio ha confermato i progressi degli ultimi tempi.



Lo Stadium avverte qualche brivido solo all'inizio, quando Buffon in uscita colpisce Falcao anziché la palla e poco dopo Mbappé colpisce il palo, ma in fuorigioco. Poi appare chiaro che la partita andrà in un certo modo: prima di arrivare al gol al 33', la Juve ne spreca due clamorosi con Higuain e Mandzukic e ogni volta che riparte dà l'impressione di poter far male.



Il 3-5-2 disegnato a sorpresa da Jardim (senza Fabinho e Lemar), con Mendy ripescato all'ultimo istante per l'infortunio di Dirar, non dà al Monaco la protezione agognata dal tecnico. Il modulo nuovo forse disorienta ancor di più i francesi che in fase difensiva ballano, tanto da andare sotto dopo aver "disinnescato" un'azione di contropiede: Dybala perde l'attimo per l'assist a Higuain, allarga il gioco per Dani Alves cui basta alzare la testa per pescare Mandzukic: colpo di testa respinto, tap-in troppo facile. Prima dell'intervallo c'è il tempo per un altro gol divorato (stavolta da Dybala) e soprattutto un altro realizzato, con uno splendido destro al volo di Dani Alves.



Messo al sicuro il risultato, Allegri comincia a pensare al campionato visto che domenica serve un pari a Roma per conquistare il sesto scudetto consecutivo, così toglie Dybala e inserisce Cuadrado. La Juve dà l'impressione di poter dilagare, pur senza sprecare come nel primo tempo, poi piano piano si rilassa facendo infuriare Allegri: Mbappé prima spreca su Buffon, poi segna praticamente a porta vuota mettendo fine all'imbattibilità della Juve in Champions interrotta a 690 minuti. Ma è troppo tardi per riaprire i giochi: i bianconeri non commettono altri errori e volano a Cardiff.