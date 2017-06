Champions, Juventus: i motivi di una sconfitta

Juventus, perché? É questo l'interrogativo più grande che tormenta i tifosi bianconeri dopo la finale persa contro il Real Madrid. Dopo un primo tempo giocato alla pari, anzi anche un gradino sopra i blancos, la squadra di Allegri è entrata in campo nella ripresa completamente cambiata: il Real ha accelerato e la Juve non ha tenuto il passo.



É subentrata la famosa esperienza del Madrid che dopo un primo tempo non entusiasmante si è subito riordinato ed è partito a testa bassa mentre i bianconeri hanno speso molte energie nervose per tenere in bilico il risultato nei primi 45 minuti. Nella ripresa un solo tiro in porta, quello di Alex Sandro all 82', il che sposta la critica pure sull'attacco: Dybala in ombra, Higuain quasi sempre bloccato.



Un dato eclatante riguarda la difesa: punto di forza della Juventus, tre gol subìti prima della finale (dodici partite) e poi lo stesso numero preso in 29 minuti, nei novanta minuti della finale addirittura di più di tutto il torneo. Lo 0-1 è stato anche il primo subìto in questa Champions su azione dai bianconeri.



A fine partita Andrea Agnelli è sceso in campo per complimentarsi e consolare tutti i giocatori, ora ripartire sarà molto dura - l'undici schierato a Cardiff è stato il secondo più vecchio di sempre in una finale di Champions (30 anni e 336 giorni di media, primo il Milan del 06/07 con 31 anni e 35 giorni) - ma la società bianconera sa come si fa: è successo nel 2015, succederà anche nel 2017.