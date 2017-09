Champions, Juventus camaleonte in vista del Barcellona

Con nove punti in tasca e la vetta del campionato, la Juventus può iniziare a concentrarsi sull'esordio in Champions League contro il Barcellona (martedì ore 20:45, diretta tv esclusiva su Premium Sport HD). Le indicazioni che hanno lasciato il match contro il Chievo parlano di una Juve camaleontica, capace di partire con il 4-3-3, adattarsi al 4-4-2 e ovviamente tornare agevolmente al 4-2-3-1 della scorsa stagione.



Il modulo iniziale, per quanto "derubricato" da Allegri a mera risposta all'eredità lasciata dalle Nazionali sotto il profilo della forma fisica, non sarà un una tantum visti i tanti esterni di ruolo in rosa e gente come Marchisio e Matuidi perfettamente adattabile a una mediana a tre. E in difesa, per la prima volta da aprile 2010, non c'era nessuno tra Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini in campo dall'inizio.



La svolta è però arrivata con l'ingresso di Dybala, mai così prolifico come in questo inizio stagione: cinque partite di fila a segno in serie A, non gli accadeva dal dicembre 2014. Lo score offensivo della Joya si rispecchia in quello della squadra: la Juve non segnava 10 gol nelle prime tre partite di Serie A dal 1981. A proposito di attacco, per Mandzukic solo una botta: non ci dovrebbero essere problemi per Barcellona.



I veri problemi potrebbe procurarli Messi, che è in forma smagliante (vedesi la tripletta nel derby contro l'Espanyol). Dopo l'avvio shock, Valverde sembra aver trovato la formula giusta per far correre i blaugrana - nella Liga nove gol segnati e zero subiti - anche senza Neymar. Anzi, O' Ney potrebbe averlo in casa la Juve: secondo Allegri, Dybala è ormai a quei livelli. Il Camp Nou lo attende.