Champions: Juventus, Barzagli salterà il Tottenham

Massimiliano Allegri dovrà preparare l'andata degli ottavi di Champions League contro il Tottenham con un problema in più: Andrea Barzagli non potrà esserci allo Stadium martedì sera.



Il difensore, infatti, "ha effettuato un lavoro differenziato per un risentimento al polpaccio della gamba destra, riferibile, secondo gli esami strumentali effettuati nella mattinata odierna presso il J Medical, alla presenza di un edema al muscolo soleo" come comunicato dalla Juventus. Il problema è simile a quello accusato da Barzagli nella rifinitura contro il Sassuolo e che gli aveva impedito di scendere in campo contro la Fiorentina.



Pessimismo anche per Paulo Dybala: come riferito dal nostro inviato Fabrizio Ferrero, la Joya ha svolto oggi per la prima volta parte dell'allenamento con il gruppo ma Allegri non sarebbe intenzionato a convocarlo.