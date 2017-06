Champions, Juventus-Barcellona: il LIVE della vigilia

È la vigilia della grande sfida: martedì sera, ore 20.45, allo Stadium si gioca Juventus-Barcellona. Segui LIVE la giornata delle due squadre.





17:30 "IT'S TIME", LA JUVE CHIAMA A RACCOLTA I TIFOSI

Domani sarà tempo di #JuveFCB, domani tutti insieme per un unico obiettivo.#ItsTime pic.twitter.com/8akhZeo8OK — JuventusFC (@juventusfc) 10 aprile 2017

17:00 LA JUVE SORRIDE

A Vinovo sorridono: l'avvicinamento a Juve-Barcellona prosegue alla grande.

Il sorriso di chi è pronto ad affrontare una grande sfida! Qui la GALLERY dell'allenamento https://t.co/wwLp2TMxwE #JuveFCP #ItsTime pic.twitter.com/ga0b9YbZnZ — JuventusFC (@juventusfc) 10 aprile 2017

16:30 FIDUCIA TER STEGEN

Energia positiva ed errori dimenticati: ecco l'avvicinamento di Ter Stegen a Juve-Barcellona.



We reflect on our mistakes from the last match and now with positive energy we go to Turin! #DesireToWin #UCL Un post condiviso da Marc ter Stegen (@mterstegen1) in data: 10 Apr 2017 alle ore 01:41 PDT

15:45 JUVE AL LAVORO

La Juve si allena a Vinovo. Ecco foto e video pubblicati su Twitter

14:30 DANI ALVES: "AMO LE SFIDE, LA JUVE LO E'"

Dani Alves ha parlato a Fifa.com: "L'avventura alla Juventus è qualcosa di diverso da quello a cui ero abituato, ma è una sfida. All'inizio è stato strano, ma le sfide mi sono sempre piaciute ed è per questo che ho scelto di venire qua". Sulla sua ex squadra: "Sono sicuro di mancare al Barcellona. Mi hanno apprezzato come uomo, come giocatore e come qualcuno che rendeva unico ogni gara con nuove esultanze, nuove danze o altro del genere".

13.15 PRIMO "ERRORE" DEL BARCELLONA

Il Barcellona arriva in hotel a Torino: l'autista dell'autobus con i giocatori a bordo sbaglia strada ed è dovuto tornare indietro per prendere l'ingresso giusto.

12:30 IL BARCELLONA IN ITALIA

Il Barcellona atterra in Italia e Neymar sorride guardando lo smartphone.

11:00 IL PROGRAMMA PREMIUM PER JUVENTUS-BARCELLONA

Il #roadtojuvebarca di Premium Sport e Premium Sport HD, martedì 11 aprile:

Ore 7.30->10.30: “Edicola Premium”, la rassegna stampa dei principali quotidiani e siti di informazione italiani e internazionali, con particolare attenzione a quelli spagnoli

Ore 10.30->12.30: il cammino europeo di bianconeri e blaugrana, con gli highlights delle 16 partite giocate finora in Champions

Ore 12.30->19.30: “Premium Sport News”, il notiziario sportivo di Premium in una diretta non-stop con continui aggiornamenti e collegamenti live con Torino e Barcellona

Ore 19.30->20.45: “Premium Champions”, lo studio che accompagnerà tutti gli abbonati al fischio d’inizio effettivo del match. Nella Premium Arena, Sandro Sabatini e Giorgia Rossi introdurranno i temi più caldi della gara, con ospiti Alessio Tacchinardi, Christian Panucci, Graziano Cesari e, inviato a Torino, David Trezeguet

Ore 20.45->22.30: tutto pronto allo Juventus Stadium. La telecronaca sarà affidata al duo Piccinini-Di Gennaro e il commento tifoso Juve (esclusiva Premium) ad Antonio Paolino. Completano la squadra giornalistica Alessio Conti, Francesca Benvenuti, Gianni Balzarini, Daniele Miceli e, inviato fisso a Barcellona fino alla gara di ritorno, Simone Malagutti

Ore 22.30->00.30: torna “Premium Champions”, con i commenti e le interviste a caldo ai protagonisti di “Juventus-Barcellona”