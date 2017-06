Champions, Juventus-Barcellona 3-0: Dybala illumina lo Stadium

Dybala-Dybala-Chiellini: questo il ritornello che i tifosi della Juventus ripeteranno nelle loro teste fino al 19 aprile, giorno del ritorno dei quarti di Champions League contro il Barcellona (diretta tv su Premium Sport HD). Perché il 3-0 con cui i bianconeri sotterrano i blaugrana allo Stadium è un bottino che può (e deve, Psg-bis permettendo) bastare per resistere all'impatto del Camp Nou dove il Barça proverà la seconda impossibile remuntada dopo una partita giocata solo per una decina di minuti - l'inizio della ripresa - perché di fronte si è trovato una squadra quasi perfetta. Per ottanta minuti è stato quasi come se i blaugrana avessero visto per la prima volta la Juventus, da quanto ne sono rimasti sorpresi.



La Juventus messa in campo da Allegri è, paradossalmente, quella che ci si aspettava sin dalla vigilia. Corta, attenta, aggressiva, concentrata e letale quando si tratta di affondare il coltello in una difesa blaugrana da mani nei capelli, con Luis Enrique che ci mette del suo scegliendo (come a Malaga) Mathieu per poi toglierlo al 45'. Ma la frittata era già fatta, merito dei due gioielli firmati di Dybala: sinistro fulminante in area dopo neanche sette minuti e staffilata potente dal limite un quarto d'ora dopo. Colpi da campione sbattuti in faccia a Leo Messi, vivace ma mai decisivo. Il Barcellona tiene il possesso palla ma senza preoccupare veramente Buffon salvo il miracolo giusto l'azione prima del raddoppio su Iniesta: tanto bravo il capitano bianconero quanto poco letale il centrocampista spagnolo.



Nella ripresa una Juve poco più accorta, con la cerniera Pjanic-Khedira più preoccupata a serrare la diga che a costruire gioco e Mandzukic encomiabile tatticamente, ha avuto buon gioco a controllare ed addirittura arrotondare il risultato: troppa la forza fisica di Chiellini (sontuoso anche in fase difensiva, con Bonucci) che scappa a Mascherano da angolo e insacca di testa, con l'aiuto del palo. Lo Stadium rimane quindi imbattuto per la 18.ma partita europea consecutiva, Buffon arriva a quattro match consecutivi senza subire gol in Champions, Luis Enrique perde per la terza volta su tre allo Stadium (0 gol fatti, 10 subìti): numeri significativi ma, appunto, solo numeri. Perché la cosa più importante è che la Juventus c'è oltre le statistiche, c'è come singoli, come squadra e come allenatore. La finale di Cardiff non è più solo un sogno.