Champions, Juve terza nel ranking 2016-17: Real Madrid in testa

Non c'è più la Juve in testa al ranking Uefa stagionale: l'eroica resistenza a Barcellona, incapace di segnare un gol a Buffon in due partite e rarissimamente pericoloso persino al Camp Nou, "non fa punteggio", o almeno rende poco: i bianconeri, infatti, sono stati scavalcati sia dal Real Madrid (che ha perso al 90' contro il Bayern, ma la vittoria ai supplementari vale come un successo), sia dall'Atletico Madrid (avanti grazie al pari con gol al Leicester). Tutto sommato meglio così: non è il ranking, ovviamente, a stabilire quali sono le squadre più forti, ma in base a questa nuova graduatoria la squadra di Allegri potrà dire di non essere la favorita, a meno che al sorteggio non trovi il Monaco.



Ecco la nuova classifica



1. Real Madrid 31.472

2. Atletico Madrid 30.742

3. JUVENTUS 29.650

4. Monaco 26.750

5. Barcellona 26.742

6. Bayern Monaco 24.857

7. Borussia Dortmund 24.857

8. Leicester 24.728

9. Paris Saint-Germain 22.750

10. Siviglia 22.742