Champions, Juve-Real Madrid: i blancos diventano... viola

L'indiscrezione arriva dalla Spagna: "Il Real Madrid giocherà in maglia viola a Cardiff". I blancos, dunque, cambiano colore: non è la prima volta che accade in una finale di Coppa dei Campioni o di Champions League, ma gli ultimi due trionfi, quelli ottenuti contro l'Atletico Madrid, sono arrivati vestendo i colori tradizionali. In "bianco" il Real aveva sollevato la coppa al cielo anche ad Amsterdam, quando vinse 1-0 proprio contro la Juve, mentre ha giocato solo altre due finali in altri colori: in blu contro il Benfica nel 1962 (fu sconfitto 5-3), in nero contro il Valencia nel 2000 quando vinse 3-0.



Non è escluso che sia (anche) un'operazione di marketing: stando a quanto trapelato nei mesi scorsi il Real Madrid abbandonerà il "viola" nella prossima stagione e dunque un eventuale trionfo a Cardiff con la "camiseta purpura" farebbe impennare le vendite della seconda maglia. Aumentano, a questo punto, le possibilità di vedere la Juve in bianconero, come era accaduto nelle ultime tre finali contro Real (1998), Milan (2003) e Barcellona (2015): in "blu", invece era arrivato il trionfo di Roma ai rigori contro l'Ajax nel 1996, ma anche il k.o. con il Dortmund l'anno successivo.