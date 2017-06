Champions, Juve-Real evento tv più visto dell'anno

Le Reti Mediaset, ieri, sabato 3 giugno 2017, in occasione della finale “Juventus-Real Madrid” hanno vinto la Champions degli ascolti: il match trasmesso in diretta e in HD da Canale 5 e Premium Sport, infatti, con 13.796.000 telespettatori e il 58.21% di share (63.48% di share commerciale), è l’evento televisivo più visto dell’anno di tutta la tv italiana, davanti alla finale del Festival di Sanremo.



Non solo. Considerando la stagione in corso (settembre 2016-giugno 2017), la super sfida tra bianconeri e blancos è, in termini di share (58.21%), la partita di Champions League più seguita degli ultimi 14 anni (dopo la finale di Manchester “Juventus-Milan” del 2003, con il 67,3%).



Nel dettaglio, il match su Canale 5 è stato seguito da 13.010.000 spettatori con una share del 54.89% (59.90% di share sul pubblico attivo). In particolare, sul pubblico maschile, l’incontro ha raggiunto l’87.2% sui giovani 20-24 anni.



Su Premium Sport HD, la sfida è stata vista da 786.000 telespettatori netti, con il 3.32% di share (3,58% sul pubblico attivo).