Champions, Juve-Real: è la grande notte

È il grande giorno. Anzi, la grande notte. Ore 20.45, Cardiff: Juventus e Real Madrid si giocheranno la 62esima edizione della Coppa dei Campioni che da oltre 20 anni chiamiamo Champions League. I bianconeri ne hanno vinte due, l'ultima nel 1996. Gli spagnoli ha conquistato le prime 5 e anche l'ultima, l'anno scorso, a Milano: in tutto ne hanno già 11 in bacheca, record assoluto. La stessa finale si giocò nel 1998: finì 1-0, col contestato (a posteriori) gol di Mijatovic. Per la Juve è l'ora della rivincita.

15:30 IL REAL SA COME SI FA

de los 24 jugadores ya saben lo que es ganar la Champions

15:15 FESTA JUVE

In caso di vittoria, per il popolo juventino si preannuncia una festa a piedi. Il Comune di Torino ha infatti confermato la "domenica ecologica" in programma per domani, con il blocco delle auto dalle 10 alle 18 e la chiusura totale al traffico privato sull'intero territorio comunale. Unica eccezione, come previsto dalle delibere, per il pullman che potrebbe portare i bianconeri in trionfo per le vie della città. Per il momento, però, di certo c'è soltanto che la Juventus rientrerà all'aeroporto di Caselle Torinese all'ora di pranzo. Il programma degli eventuali festeggiamenti, forse anche per scaramanzia, è top secret.

14:00 FESTA REAL

Niente celebrazione alla Cibeles: il Real Madrid ha già fatto sapere che, in caso di trionfo, la squadra non rientrerà in nottata come capitato nella scorsa stagione dopo la conquista della Champions a San Siro. I festeggiamenti saranno rimandati a domenica.

12:00 SHEVA PRO JUVE

Nel 2003, ovviamente, non poteva pensarla allo stesso modo: ecco per chi tifa oggi Andriy Shevchenko.



Shevchenko: "I will be cheering for both teams but in my heart I would like to see a great player such as Buffon winning the #UCLfinal." pic.twitter.com/OhnVy5AwUd — Champions League (@ChampionsLeague) 3 giugno 2017

11:45 IL TIFO DI ALE

Buongiorno #thetimeisnow @juventus #uclfinal #ADP10 Un post condiviso da Alessandro Del Piero (@alessandrodelpiero) in data: 3 Giu 2017 alle ore 02:37 PDT

11:00 IL SOGNO DI MARCELO

10:10 GOOD MORNING CARDIFF

10:00 ATTESA REAL

09:45 LIPPI E IL REAL MADRID

Marcello Lippi al Corriere dello Sport: "È vero che il Real Madrid ha delle qualità offensive eccezionali, come le aveva il Barcellona, però hanno solo quello. Non hanno capacità di difendere, concedono molto all'avversario. Aggiungo che le qualità che ha la Juventus nella fase difensiva non ce l'ha nessuna altra squadra al mondo"

09:20 SACCHI VOTA JUVE

Arrigo Sacchi sulle colonne della Gazzetta dello Sport: "Sarà un incontro molto equilibrato e spero non eccessivamente tattico con i bianconeri insuperabili nella determinazione e nella volontà. Non credo che il Real Madrid possa eguagliare sotto questo aspetto i bianconeri: anche se il Real è abituato a vincere, non sembra avere la forza e l’agonismo degli juventini. Credo che la Juve in un match normale abbia più speranze di vittoria. In ogni caso se il Real vorrà vincere dovrà giocare una grandissima partita".

09:00 LA JUVE VI ASPETTA

Siete a Cardiff? Vi aspettiamo alle 11 qui, venite a lasciare il vostro messaggio sullo striscione #AMessageForJu! #ItsTime #UCLFinal pic.twitter.com/uE7lbKEuKy — JuventusFC (@juventusfc) 3 giugno 2017

08:45 LE PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (3-4-2-1): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Dani Alves, Khedira, Pjanic, Alex Sandro; Dybala, Mandzukic; Higuain. All.: Allegri.

Real Madrid (4-3-1-2): Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Isco; Benzema, Ronaldo. All.: Zidane.

Arbitro: Brych (Germania)