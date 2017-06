Champions, Juve-Porto: la vittoria delle tifoserie

La Juventus vince anche la gara di ritorno e stacca il pass per i quarti di finale, ma per i tifosi portoghesi la trasferta di Torino è stata comunque una festa e la dimostrazione arriva anche da questo video. A fine gara un tifoso dei Dragões ha scavalcato un muro di separazione dello Stadium per andare a regalare una sciarpa del Porto ad un tifoso della Juventus. Bei gesti di fair play che vorremmo vedere più spesso anche sui nostri campi.