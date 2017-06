Champions, Juve già vista a Cardiff. E pure col Bologna

Sarà una roba veloce. Toccata e fuga, con la speranza che il tatto percepisca qualcosa di importante. Una sola notte a Cardiff, quella della vigilia, come da programma che si poteva immaginare, date le abitudini di Max Allegri. Insomma è Vinovo il vero centro su cui la Juve convoglierà la maggior parte del suo lavoro da finale di Champions. Con i suoi cancelli e i suoi vetri oscurati a mascherare, se non nascondere, facce e sentimenti. Lì sarà la Juve fino al primo giugno compreso, giorno dell' ultimo allenamento torinese.



La mattina del 2 partenza dall' Aeroporto di Caselle, nel pomeriggio alle 16,15 conferenza stampa del tecnico bianconero e due giocatori o se si vuole uno, da scegliere accanto al capitano Gigi Buffon. Alle 17,30 allenamento sul terreno del Millenium Stadium con primi 15 minuti aperti a occhi umani e obiettivi di fotografi e telecamere. Si dica pure che dalle 17,45, finiti gli esercizi, comincerà la vera rifinitura da cui far uscire la formazione o meglio la conferma di ciò che già sarà stato pianificato.



Proviamo ad azzardare un 4-2-3-1 atipico contro il Real: Buffon; Barzagi, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Dani Alves, Dybala, Mandzukic; Higuain. come quello visto in semifinale: Khedira recupera e va in campo, Cuadrado inizialmente in panchina, dentro Barzagli in una difesa a tre quando Alex Sandro si alza, e Dani Alves alto a destra anche perché è roba che specie in Europa ha funzionato bene.



Lo schema è nato con il Monaco, tra l'altro con il doppio assist del brasiliano per il doppio gol di Higuain. Possibile che entrambi e molti altri di quelli che avete letto giochino anche sabato sera a Bologna, ultima di campionato a mezza via tra obbligo formale e test sostanziale e comunque importante per tenere il ritmo partita per l' ultima partita, a Cardiff, trasferta veloce e veloce rientro in aereo con posti fissi e tutti occupati, ma eventualmente un po' di spazio per portare qualcosa in più si trova....

Gianni Balzarini