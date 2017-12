Champions, Juve e Roma più ricche senza il Napoli

L'eliminazione del Napoli dalla Champions League cambia al rialzo i ricavi possibili per Juventus e Roma nel prosieguo della competizione: il market pool dell'Uefa, infatti, prevede una divisione di parte del montepremio tra squadre della stessa nazionalità.



Dagli ottavi di finale le italiane saranno due e non più tre e - come calcolato da Calcio e Finanza - la Juventus potrebbe arrivare a guadagnare fino a 107 milioni di euro in caso di vittoria finale e eliminazione della Roma agli ottavi mentre i giallorossi incasserebbero circa 100 milioni nella stessa combinazione a parti invertite.



In caso di eliminazione di Juventus e Roma agli ottavi, il Napoli incasserebbe circa 41 milioni di euro tra premi e market pool (71 e 63 a bianconeri e giallorossi). Se invece la finale di Champions vedesse di fronte Allegri e Di Francesco, a De Laurentiis andrebbero 36 milioni. Ad ogni modo, se la squadra di Sarri vincesse l'Europa League si recuperebbero gran parte dei soldi persi ieri sera.